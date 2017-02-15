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Савченко стала ведучою на каналі NewsOne, що належить Мураєву, - ВІДЕО

Раніше ведучою такої програми була екс-регіоналка Ганна Герман
Народний депутат Надія Савченко стала ведучою ток-шоу на каналі Євгена Мураєва NewsOne.
Савченко стала ведучою на каналі NewsOne, що належить Мураєву, - ВІДЕО Фото: скріншот

Таке шоу на каналі ведуть також Ігор Гужва, Вадим Рабинович, помічник Колесніченка Бортник, екс-регіоналка Ганна Герман.

Нагадаємо, у березні минулого року колишня радниця екс-президента-втікача Віктора Януковича Ганна Герман стала ведучою програми "Суб’єктивні підсумки тижня" на телеканалі NewsOne.

Додамо, що народному депутату Євгену Мураєву належить телеканал NewsOne, який купив його у Рабиновича. Мураєв і Рабинович - лідери партії "За життя".

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15 02 2017 12:39
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