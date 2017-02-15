CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНародний депутат Надія Савченко стала ведучою ток-шоу на каналі Євгена Мураєва NewsOne.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Савченко стала ведучою на каналі NewsOne, що належить Мураєву, - ВІДЕО
Раніше ведучою такої програми була екс-регіоналка Ганна Герман
Фото: скріншот
Таке шоу на каналі ведуть також Ігор Гужва, Вадим Рабинович, помічник Колесніченка Бортник, екс-регіоналка Ганна Герман.
Нагадаємо, у березні минулого року колишня радниця екс-президента-втікача Віктора Януковича Ганна Герман стала ведучою програми "Суб’єктивні підсумки тижня" на телеканалі NewsOne.
Додамо, що народному депутату Євгену Мураєву належить телеканал NewsOne, який купив його у Рабиновича. Мураєв і Рабинович - лідери партії "За життя".
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