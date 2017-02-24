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Савченко та Рубан приїхали в Макіївську колонію до українських військовополонених

Савченко та Рубан привезли українським військовополоненим посилки від рідних
Депутат Верховної Ради України Надія Савченко і керівник центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан прибули у виправну колонію в Макіївці.
Савченко та Рубан приїхали в Макіївську колонію до українських військовополонених Фото: znaj.ua

Як відомо, у колонії утримуються українські військовополонені.

Савченко та Рубан привезли українським військовополоненим посилки від рідних, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що сьогодні інформаційний ресурс терористичної організації "ДНР" заявив, що депутат Верховної Ради України Надія Савченко приїхала в Донецьк.

У цей же день депутат Верховної Ради Тетяна Ричкова звинуватила Надію Савченко в тому, що вона підбурювала військових покинути позиції біля Донецького аеропорту і йти на Київ скидати владу.

У Службі безпеки України заявили, що мають намір провести розмову з народним депутатом Надією Савченко на предмет її відвідин Донецька, а також перевірити інформацію про те, що Савченко підбурювала військових залишити позиції на Донбасі та йти на Київ.

Сама ж Савченко, коментуючи свою поїздку на підконтрольну "ДНР" територію, заявила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити українських полонених.

Відзначимо, що Надія Савченко 7 грудня 2016 року відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

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24 02 2017 21:53
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