Савченко тепер не член комітету з нацбезпеки і оборони парламенту
Комітет Верховної Ради з національної безпеки і оборони одноголосно підтримав виключення Надії Савченко зі складу комітету. Тепер це рішення має підтримати парламент. Однак це станеться, скоріш за все, вже після Нового року. Про це в коментарі "24 Каналу" заявив член комітету, народний депутат від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.
Як зазначається, причиною цього стали часті зустрічі з терористами, а самі заяви Надії Савченко суперечили позиції України.
Нагадаємо, вчора Верховна Рада скасувала своє рішення про позаквотне обрання народного депутата Надії Савченко в делегацію України в ПАРЄ.
Раніше Савченко також офіційно виключили з фракції та партії "Батьківщина".
Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
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