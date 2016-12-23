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Савченко тепер не член комітету з нацбезпеки і оборони парламенту

Причиною цього стали часті зустрічі з терористами, а самі заяви Надії Савченко суперечили позиції України
Надію Савченко виключили з комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради.
Савченко тепер не член комітету з нацбезпеки і оборони парламенту Надія Савченко. Фото: ukrafoto/vostock-photo

Комітет Верховної Ради з національної безпеки і оборони одноголосно підтримав виключення Надії Савченко зі складу комітету. Тепер це рішення має підтримати парламент. Однак це станеться, скоріш за все, вже після Нового року. Про це в коментарі "24 Каналу" заявив член комітету, народний депутат від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

Як зазначається, причиною цього стали часті зустрічі з терористами, а самі заяви Надії Савченко суперечили позиції України.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада скасувала своє рішення про позаквотне обрання народного депутата Надії Савченко в делегацію України в ПАРЄ.

Раніше Савченко також офіційно виключили з фракції та партії "Батьківщина".

Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

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23 12 2016 11:43
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