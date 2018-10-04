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Савченко в СІЗО не змогла побачитись із сестрою

Слідчий, який веде справу її сестри, повідомив, що Надія може бути госпіталізована
Віра Савченко не змогла у вівторок потрапити на побачення зі своєю сестрою, народним депутатом Надією Савченко, яка перебуває під арештом в слідчому ізоляторі управління СБУ в Києві.
Савченко в СІЗО не змогла побачитись із сестрою Фото: radiosvoboda.org

"Я сьогодні намагалася потрапити, і щойно мені сказали, що всі кабінки для побачень зайняті, і запрошують на завтра", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, слідчий, який веде справу її сестри, повідомив, що Надія може бути госпіталізована.

"А завтра, як мені сказав слідчий, вона попросилася до лікарні", - розповіла Віра Савченко.

Вона зазначила, що таке прохання нехарактерне для її сестри.

"Це зовсім на неї не схоже. Вона дуже стійка і, можливо, просто у неї поганий стан, і її доведеться госпіталізувати. Але можливо, вони, щоб не роздувати, сказали, що вона попросилася", - зазначила Віра Савченко.

Вона підкреслила, що наразі не знає, як почувається її сестра.

Раніше у вівторок повідомлялося, що правоохоронці проводять обшук у квартирі арештованої за підозрою у підготовці терактів і повалення державної влади нардепа Надія Савченко.

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10 04 2018 18:40
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