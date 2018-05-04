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Савченко відмовилася проходити перевірку на поліграфі

Перевірка на детекторі брехні, на якій наполягала Генпрокуратура, не відбулася
Узята під варту народна депутатка Надія Савченко відмовилася проходити судово-психологічну експертизу з застосуванням комп'ютерної поліграфії.
Савченко відмовилася проходити перевірку на поліграфі Фото: radiosvoboda.org

Про це повідомив завідуючий відділом психологічних досліджень Київського інституту судових експертиз Юрій Ірхін, повідомляє УНН.

За його словами, Савченко сама відмовилася від проходження експертизи, що пов'язано "виключно з процедурними питаннями".

Коли може відбутися тестування, Ірхін не уточнив.

"За ініціативою сторони захисту сьогодні така експертиза не відбулася. Вона відмовилася за причин, які пов'язані виключно з процедурними питаннями, які я не можу зараз озвучити, тому що це таємниця слідства. Але я сподіваюсь, що в найближчому майбутньому така експертиза проводитиметься, тому що Надія Вікторна налаштована на позитивний підхід до дослідження, але є певні процедурні питання", — зазначив Ірхін.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

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05 04 2018 16:02
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