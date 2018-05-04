Савченко відмовилася проходити перевірку на поліграфі
Про це повідомив завідуючий відділом психологічних досліджень Київського інституту судових експертиз Юрій Ірхін, повідомляє УНН.
За його словами, Савченко сама відмовилася від проходження експертизи, що пов'язано "виключно з процедурними питаннями".
Коли може відбутися тестування, Ірхін не уточнив.
"За ініціативою сторони захисту сьогодні така експертиза не відбулася. Вона відмовилася за причин, які пов'язані виключно з процедурними питаннями, які я не можу зараз озвучити, тому що це таємниця слідства. Але я сподіваюсь, що в найближчому майбутньому така експертиза проводитиметься, тому що Надія Вікторна налаштована на позитивний підхід до дослідження, але є певні процедурні питання", — зазначив Ірхін.
Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.
Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.
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