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Савченко внесли в базу сайту "Миротворець"

Савченко звинувачується в підготовці терористичних актів на території України
Народного депутата України Надію Савченко внесли в базу сайту "Миротворець".
Савченко внесли в базу сайту "Миротворець" Фото: twitter/Photo_Mazarchuk

Інформація про неї розміщена в розділі "Чистилище".

"Зрадник батьківщини. Пособник терористів ", - вказується на сайті.

Савченко звинувачується в підготовці терористичних актів на території України на замовлення країни-агресора (Росії) і проросійських терористичних організацій та підготовці державного перевороту.

Як відомо, сайт "Миротворець" пов’язують із членом колегії МВС Антоном Геращенком. Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

ГПУ 15 березня внесла да парламенту подання про дозвіл щодо притягнення до відповідальності, затримання та арешт депутаткиСавченко.

Нагадаємо, Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у зв'язку з розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

 

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16 03 2018 06:30
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