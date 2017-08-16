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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Савченко вважає, що потрібно згадати 17 століття і повернути Гетьманщину

Нардеп вважає, що в Україні не повинно бути політичних партій
Депутат Верховної Ради Надія Савченко запропонувала згадати досвід 17 століття і почати управляти країною за принципами Гетьманщини.
Савченко вважає, що потрібно згадати 17 століття і повернути Гетьманщину Фото: twitter/Photo_Mazarchuk

На думку нардепа, в Україні не повинно бути політичних партій, тому що вони себе дискредитували і не стали політичною елітою. Замість цього, вважає Савченко, потрібно ввести систему, яка буде базуватися на принципах 17 століття, тобто Гетьманщини.

"Гетьманщина - це пропорційний вибір людей у владу і їх усунення, якщо вони не виправдають довіри народу. Я вважаю, що і депутати сьогодні в нашому парламенті повинні делегуватися і відкликатися виключно народом", - розповіла в ефірі телеканалу NewsOne.

Реалізувати цю модель в Україні, на думку Савченко, можна двома шляхами: змінивши владу шляхом революції чи еволюції - коли влада прийде до цього рішення сама. При цьому вона підкреслила, що обидва ці шляхи повинні працювати одночасно, оскільки інакше "грамотного розвитку країни не вийде".

Нардеп також заявила, що її партія розробила концепцію, в якій країна буде розвиватися без партій.

Нагадаємо, що нещодавно депутат Верховної ради Надія Савченко в ефірі власної програми на телеканалі News One розповіла, що вважає заяву про створення "Малоросії" на території самопроголошеної "ДНР" "відчайдушним криком про допомогу".

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