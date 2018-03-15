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Савченко вибачилась перед Парубієм і заявила, що снайперів водив Пашинський

Савченко каже, що в заяві про снайперів переплутала Парубія з Пашинським
Народна депутатка Надія Савченко заявила, що помилилась, звинувативши спікера парламенту Андрія Парубія у тому, що він заводив снайперів до готелю "Україна" під час Майдану.
Савченко вибачилась перед Парубієм і заявила, що снайперів водив Пашинський Фото: ua1.com.ua/

За її словами, це був не Парубій, а очільник парламентського комітету з питань нацбезпеки Сергій Пашинський.

Про це Савченко заявила журналістам у Верховній Раді.

"Якщо я сказала Парубій, то я прошу вибачення. Я публічно приношу вибачення Парубію... Якщо я говорила прізвище Парубій, то мала на увазі Пашинський", — сказала Савченко, інформує Громадське.

Раніше Савченко прийшла на допит до СБУ та дала брифінг. Депутатка на брифінгу заявила, що бачила, як спікер парламенту Парубій заводив снайперів у готель "Україна".

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

ГПУ 15 березня внесла да парламенту подання про дозвіл щодо притягнення до відповідальності, затримання та арешт депутаткиСавченко.

Нагадаємо, Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у зв'язку з розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

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15 03 2018 15:40
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