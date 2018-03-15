Савченко вибачилась перед Парубієм і заявила, що снайперів водив Пашинський
За її словами, це був не Парубій, а очільник парламентського комітету з питань нацбезпеки Сергій Пашинський.
Про це Савченко заявила журналістам у Верховній Раді.
"Якщо я сказала Парубій, то я прошу вибачення. Я публічно приношу вибачення Парубію... Якщо я говорила прізвище Парубій, то мала на увазі Пашинський", — сказала Савченко, інформує Громадське.
Раніше Савченко прийшла на допит до СБУ та дала брифінг. Депутатка на брифінгу заявила, що бачила, як спікер парламенту Парубій заводив снайперів у готель "Україна".
Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.
ГПУ 15 березня внесла да парламенту подання про дозвіл щодо притягнення до відповідальності, затримання та арешт депутаткиСавченко.
Нагадаємо, Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у зв'язку з розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.
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