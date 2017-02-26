Савченко використовують спецслужби Російської Федерації, – Тандіт

Радник голови СБУ не розповів, чи відомо СБУ, яким чином депутат потрапила на окуповані території

Служба безпеки України має намір опитати Надію Савченко найближчим часом.

Про це в ефірі телеканалу "112.Україна" розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт, повідомляє Укрінформ.

"У нас дуже багато питань. Ми чекаємо на Надію Савченко до себе у гості", – сказав Тандіт, уточнивши, що СБУ опитає народного депутата "найближчим часом".

За його словами, Савченко будуть ставити запитання зокрема в межах однієї із кримінальних справ як свідку.

"Звичайно, ми будемо задавати їй дуже багато питань. Тим більше, що вона спілкувалася з представниками незаконних воєнних формувань", – додав Тандіт, коментуючи інформацію про відвідання Савченко українських полонених на окупованих територіях.

Водночас, він не відповів на запитання, чи відомо СБУ, яким чином депутат потрапила на окуповані території.

"На жаль, Надію Савченко використовують, фактично, спецслужби Російської Федерації. З боку держави з терористами зустрічаються неуповноважені особи, які потім від імені терористів намагаються говорити з нами з позиції сили. Ми нікому не дозволимо говорити з нами з позиції сили", – наголосив радник голови СБУ.

Нагадаємо, народний депутат України Антон Геращенко вважає, що справжньою метою поїздки Надії Савченко в окупований Донецьк була демонстрація легкості перетину лінії розмежування на Донбасі.