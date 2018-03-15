Савченко вивели з сесійної зали, через нібито гранати в сумці, - ВІДЕО
Представник президента у парламенті Ірина Луценко заявляє, що у четвер Савченко вивели з Ради через погрозу з її боку.
"Савченко вивели із залу, була ситуація, яка мала певні загрози для оточення. Надію Савченко попросили вийти із залу", - сказала вона, інформують "Українські новини".
При цьому на уточнююче запитання журналістів, у чому саме полягала загроза, Луценко не відповіла.
Коли Савченко зайняла своє робоче місце в залі й почала слухати виступи депутатів, до неї підійшли кілька депутатів від фракції "Народний фронт", зокрема Андрій Тетерук і Андрій Левус.
Після нетривалої розмови Савченко в супроводі депутатів залишила будівлю парламенту.
За інформацією співрозмовників "Української правди", Савченко занесла в зал три гранати і пістолет. Цю інформацію УП підтвердили співрозмовники в двох фракціях коаліції. Саме вони її і вивели з залу. Охоронці не мали права перевірити депутата.
За інформацією джерел УП, Савченко погодилась віддати боєприпаси за умови, що інцидент не отримає публічного поширення.
Прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко у коментарі "Українській правді" назвала цю інформацію "чиїмись шаленими фантазіями".
"Я не знаю, хто вам таке сказав, вибачте, я таке навіть коментувати не збираюсь. Чиїсь шалені фантазії!" – заявила вона.
Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.
ГПУ 15 березня внесла да парламенту подання про дозвіл щодо притягнення до відповідальності, затримання та арешт депутаткиСавченко.
Нагадаємо, Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у зв'язку з розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.
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