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Савченко взяла собі в адвокати захисника Штепи і "Топаза", – СБУ

Напередодні двоє адвокатів відмовилися від співпраці з Савченко
Адвокатом народного депутата Надії Савченко став Олександр Шадрін, який захищав екс-мера Слов'янська Нелю Штепу та антимайданівця Ігоря Кромського, відомого під прізвиськом "Топаз".
Савченко взяла собі в адвокати захисника Штепи і "Топаза", – СБУ фото: radiosvoboda.org

Про це глава СБУ Василь Грицак заявив на брифінгу 12 травня під час робочого візиту до Черкас, пише "112 Україна".

"Надія Савченко змінила собі адвокатів і взяла Олександра Шадріна. Чим цікава ця особистість. Він захищав мера Слов’янська Нелю Штепа, а також "Топаза". Я не знаю, як коментувати це, але я хотів вам це повідомити", – сказав Грицак.

Нагадаємо, що від нардепа Надії Савченко, підозрюваної у підготовці терактів і повалення державної влади, пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай.

Раніше, адвокат Віктор Чевгуз, який захищав депутатку Надію Савченко, взяв самовідвід.

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12 05 2018 16:58
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