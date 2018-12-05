CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАдвокатом народного депутата Надії Савченко став Олександр Шадрін, який захищав екс-мера Слов'янська Нелю Штепу та антимайданівця Ігоря Кромського, відомого під прізвиськом "Топаз".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Савченко взяла собі в адвокати захисника Штепи і "Топаза", – СБУ
Напередодні двоє адвокатів відмовилися від співпраці з Савченко
фото: radiosvoboda.org
Про це глава СБУ Василь Грицак заявив на брифінгу 12 травня під час робочого візиту до Черкас, пише "112 Україна".
"Надія Савченко змінила собі адвокатів і взяла Олександра Шадріна. Чим цікава ця особистість. Він захищав мера Слов’янська Нелю Штепа, а також "Топаза". Я не знаю, як коментувати це, але я хотів вам це повідомити", – сказав Грицак.
Нагадаємо, що від нардепа Надії Савченко, підозрюваної у підготовці терактів і повалення державної влади, пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай.
Раніше, адвокат Віктор Чевгуз, який захищав депутатку Надію Савченко, взяв самовідвід.
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