Савченко взяла собі в адвокати захисника Штепи і "Топаза", – СБУ

Адвокатом народного депутата Надії Савченко став Олександр Шадрін, який захищав екс-мера Слов'янська Нелю Штепу та антимайданівця Ігоря Кромського, відомого під прізвиськом "Топаз".

Про це глава СБУ Василь Грицак заявив на брифінгу 12 травня під час робочого візиту до Черкас, пише "112 Україна".

"Надія Савченко змінила собі адвокатів і взяла Олександра Шадріна. Чим цікава ця особистість. Він захищав мера Слов’янська Нелю Штепа, а також "Топаза". Я не знаю, як коментувати це, але я хотів вам це повідомити", – сказав Грицак.

Нагадаємо, що від нардепа Надії Савченко, підозрюваної у підготовці терактів і повалення державної влади, пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай.

Раніше, адвокат Віктор Чевгуз, який захищав депутатку Надію Савченко, взяв самовідвід.