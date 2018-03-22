Савченко загрожує арешт без можливості застави

За вчинення злочинів, в яких звинувачують Надію Савченко, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Прокуратура подасть слідчому судді клопотання про обрання народному депутату Надії Савченко запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури в четвер, 22 березня.

"З огляду на наявність встановлених ризиків перешкоджання Надією Савченко кримінального провадження, ступінь суспільної небезпеки, характер, обставини вчинення і серйозний характер кримінальних правопорушень, у вчиненні яких вона підозрюється, слідчому судді буде подано клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення застави" , - йдеться в повідомленні.

У ГПУ нагадали, що сьогодні генпрокурор Юрій Луценко особисто вручив Савченко письмове повідомлення про підозру у вчиненні низки злочинів.

Зокрема, йдеться про змову про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України), приготування до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109), приготування до посягання на життя президента України, народних депутатів, прем'єр-міністра, членів Кабінету Міністрів, керівників політичних партій у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112).

Крім того, Надія Савченко підозрюється в приготуванні до терористичного акту (ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 КК України), у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3), носінні, зберіганні, придбанні і передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263).

За вчинення вказаних злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Згідно з ч. 5 ст. 176 КПК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених ст. 109-114-1, 258 -258-5, 260, 261 КК України", - відзначили в ГПУ.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко. Згодом нардепу повідомили про підозру та затримали.