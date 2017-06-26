Савченко закидали яйцями в Миколаєві
В неділю, 25 червня, на зустрічі Савченко з жителями міста на площі Миколи Леонтовича зав'язалася словесна перепалка. Представники "Правого сектору", "Національного корпусу" і "Свободи" звинуватили депутата в роботі на Кремль і ФСБ, а також дорікнули за підтримку контактів з бойовиками російсько-терористичних формувань, - повідомляє місцеве видання "НикВести"
Потім у бік Савчено полетіли яйця. Поліція намагалася затримати метальників, за яких заступилися інші активісти.
Пізніше, коментуючи інцидент, Савченко заявила, що не відбулося "нічого надприродного", нагадавши, що її вже закидали яйцями в Одесі.
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко прокоментувала схвалення президентом закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України про правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення", який фактично скасовує "закон Савченко".
За час дії "закону Савченко" на волю достроково вийшли 8,7 тис. ув'язнених.
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