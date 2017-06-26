Савченко закидали яйцями в Миколаєві

Під час зустрічі депутата з мешканцями міста скандал переріс у бійку

Позафракційного депутата Надію Савченко під час візиту до Миколаєва закидали яйцями.

В неділю, 25 червня, на зустрічі Савченко з жителями міста на площі Миколи Леонтовича зав'язалася словесна перепалка. Представники "Правого сектору", "Національного корпусу" і "Свободи" звинуватили депутата в роботі на Кремль і ФСБ, а також дорікнули за підтримку контактів з бойовиками російсько-терористичних формувань, - повідомляє місцеве видання "НикВести"

Потім у бік Савчено полетіли яйця. Поліція намагалася затримати метальників, за яких заступилися інші активісти.

Пізніше, коментуючи інцидент, Савченко заявила, що не відбулося "нічого надприродного", нагадавши, що її вже закидали яйцями в Одесі.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко прокоментувала схвалення президентом закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України про правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення", який фактично скасовує "закон Савченко".