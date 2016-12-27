Савченко запевняє, що її ніхто не фінансує

Народний депутат Надія Савченко пояснила, звідки береться фінансування створеної нею громадської платформи "Руна".

"Виникає дуже багато насмішок того, що означають самі слова "Руна", або що це буде за платформа, або що за люди сидять поруч з Савченко. Такі ж люди, як я, такі ж люди, як і ви, які зараз нас дивляться і слухають. Щоб не було чутно насмішок, звідки гроші, тому що кожен політичний проект має фінансуватися і хто фінансує Савченко? Ніхто мене не фінансує. Але є люди, які запитують, як ми можемо допомогти? Тому у нас є два відкритих фондів, один зареєстрований на мене, який відкрила ще моя сестра, коли я перебувала у в'язниці. Другий фонд, це відкритий на громадську організацію... Якщо ви хочете приєднатися або ідеєю, або фінансами, або якоюсь іншою допомогою, ми завжди відкриті", - розповіла Савченко в ході прес-конференції у Львові, інформує "112 Україна".

Раніше Надія Савченко представила громадську платформу "Руна".

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала своє рішення про позаквотне обрання народного депутата Надії Савченко в делегацію України в ПАРЄ, відтак виключила її з делегації.

Додамо, що Савченко також офіційно виключили з фракції та партії "Батьківщина". Таким чином, Нардепи покарали її за таємну зустріч із терористами.