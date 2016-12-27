Савченко запевняє, що її ніхто не фінансує
"Виникає дуже багато насмішок того, що означають самі слова "Руна", або що це буде за платформа, або що за люди сидять поруч з Савченко. Такі ж люди, як я, такі ж люди, як і ви, які зараз нас дивляться і слухають. Щоб не було чутно насмішок, звідки гроші, тому що кожен політичний проект має фінансуватися і хто фінансує Савченко? Ніхто мене не фінансує. Але є люди, які запитують, як ми можемо допомогти? Тому у нас є два відкритих фондів, один зареєстрований на мене, який відкрила ще моя сестра, коли я перебувала у в'язниці. Другий фонд, це відкритий на громадську організацію... Якщо ви хочете приєднатися або ідеєю, або фінансами, або якоюсь іншою допомогою, ми завжди відкриті", - розповіла Савченко в ході прес-конференції у Львові, інформує "112 Україна".
Раніше Надія Савченко представила громадську платформу "Руна".
Нагадаємо, Верховна Рада скасувала своє рішення про позаквотне обрання народного депутата Надії Савченко в делегацію України в ПАРЄ, відтак виключила її з делегації.
Додамо, що Савченко також офіційно виключили з фракції та партії "Батьківщина". Таким чином, Нардепи покарали її за таємну зустріч із терористами.
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