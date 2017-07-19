Савченко: заява про "Малоросію" - це крик про допомогу
За її словами, людей, які залишилися в ДНР "не влаштовує гніт Росії", незважаючи на те, що вони все одно стоять зі зброєю проти України. На її думку, заява про "Малоросію" свідчить про те, що в Донецьку не хочуть жити в Росії, а більше тягнуться до України, що як би вони не любили Росію, вони більше люблять Україну.
"Хоча ми вбиваємо їх, а вони вбивають нас", - сказала нардеп в ході програми.
Савченко також підкреслила, що не потрібно повертати Донбас військовим шляхом.
"Це було б нормально в 2014 році, але не зараз", - підкреслила вона.
Як пояснила Савченко, Донбас зі своїми проблемами, який живе на російські дотації, з самого початку не був потрібен Москві, на відміну від Криму, "який віддали українські чиновники".
Савченко припустила, що російська влада сама не були готові до заяви про створення "Малоросії", і закликала не бачити у всьому "руку Кремля".
Нагадаємо, що 18 липня ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про заснування нової держави "Малоросія" зі столицею в Донецьку.
Президент України Петро Порошенко, коментуючи заяву ватажка бойовиків, зазначив, що Захарченко не є самостійною політичною фігурою, а лише маріонеткою, яка транслює позицію Кремля.
У Кремлі відповіли, що слова Захарченка про "Малоросію" є його особистою ініціативою.
Натомість терористична організація "ЛНР" на своєму інформаційному ресурсі спростувала заяву ватажка "ДНР" Олександр Захарченка про створення "держави Малоросія".
Один з керівників "ЛНР" Володимир Дегтяренко заявив, що представники організації не брали участі в засіданні в Донецьку, де виступав Захарченко.
В Кремлі також заявили, що заява була для них "неочікуваною".
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