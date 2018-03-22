Савченко заявляє, що Тимошенко спілкувалася із Захарченком

Народний депутат Надія Савченко заявила, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко спілкувалася з ватажком так званої "ДНР" Олександром Захарченком.

"В другий раз, коли я поїхала з Захарченком і Теслярським на переговори, щоб можна було поговорити безпосередньо про звільнення людей (як це в 2014 році було - можна було віддавати і повертати людей) – я тоді дізналася, що з тим же Захарченком колись спілкувалася і Юлія Володимирівна. На межі зламу Майдану і війни. Але вона постаралсь цього уникнути і засудила мене за те, що я спілкувалася", - розповіла Савченко, повідомляє УНІАН.

"На які саме теми спілкувалася Юлія Володимирівна? Звичайно, тільки про Україну. Вона хотіла, щоб її підтримав Донбас. Тому ось це лицемірство, яким "Батьківщина" весь час красиво прикривається, мене вразило до глибини душі", - зазначила народний депутат.