Савченко заявляє, що Тимошенко спілкувалася із Захарченком
"В другий раз, коли я поїхала з Захарченком і Теслярським на переговори, щоб можна було поговорити безпосередньо про звільнення людей (як це в 2014 році було - можна було віддавати і повертати людей) – я тоді дізналася, що з тим же Захарченком колись спілкувалася і Юлія Володимирівна. На межі зламу Майдану і війни. Але вона постаралсь цього уникнути і засудила мене за те, що я спілкувалася", - розповіла Савченко, повідомляє УНІАН.
"На які саме теми спілкувалася Юлія Володимирівна? Звичайно, тільки про Україну. Вона хотіла, щоб її підтримав Донбас. Тому ось це лицемірство, яким "Батьківщина" весь час красиво прикривається, мене вразило до глибини душі", - зазначила народний депутат.
Нагадаємо, що Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним зняття з неї недоторканності, її затримання і обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту.
Додамо, що Генеральна прокуратура України опублікувала відео як Надія Савченко обговорює теракти в центрі Києва.
Відзначимо, що, за словами Луценка, Савченко та глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан планували напад на кортеж президента України з використанням великокаліберної гвинтівки.
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