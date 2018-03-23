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Савченко заявила про початок голодування

"Я готова знову пройти цей шлях"
Народна депутатка Надія Савченко оголосила про початок голодування.
Савченко заявила про початок голодування Фото: radiosvoboda.org

Про це із зали Шевченківського суду в Києві, де Савченко обирають запобіжний захід,  повідомив кореспондент Громадського.

"Я із сьогоднішнього дня знову починаю голодування. Я готова знову пройти цей шлях", — сказала Савченко під час судового засідання.

Прокурори вимагають взяти під варту Савченко без можливості застави. Сама Савченко заявляє, що її справа "політично вмотивована".

Народній депутатці Надії Савченко закидають спробу повалення конституційного ладу, посягання на життя президента України, підготовку терористичного акту, сприяння діяльності терористичної організації та незаконне володіння зброєю. Усе це тягне на довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 22 березня, Верховна Рада дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко. Згодом нардепу повідомили про підозру та затримали.

 

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23 03 2018 12:30
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