Савченко заявила, що готова піти в президенти

Питання, за її словами, не в тому, чи вона може, а в тому, чи треба

Народний депутат України Надія Савченко заявила, що готова балотуватися в президенти України, "якщо буде треба".

"Питання – чи хочу? "Хочу" в іншому виражається, ... не хочу, можу, так все і продовжується – можу, буду, якщо треба, але щоб це прямо було таким великим бажанням... Це важко, дуже велика відповідальність", – відповіла нардеп на питання про президентство в ефірі телеканалу "112 Україна".

Надія Савченко додала, що "все і надалі так залишається": "Якщо я буду вважати, що це потрібно, тоді я буду це робити".

На питання, чи вважає вона, що наступний президент України має бути диктатором, нардеп зазначила: "Може бути".

Також Савченко розповіла, що коли перебувала в російській в'язниці, її намагалися вербувати.

"Мене намагалися вербувати, ... більше політично, якщо говорити у військовому розумінні", – зазначила вона.

Нагадаємо, своє виключення з Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Надія Савченко назвала цирком.

18 січня член депутатської фракції від БПП Іван Вінник заявив про вчинення позафракційним депутатом Надією Савченко кримінального правопорушення за фактом вчинення умисних дій на шкоду територіальній цілісності та суверенітету України.

Раніше Савченко заявляла, що лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами. Також, за її словами, вона в них "чорта не побачила".