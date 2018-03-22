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Савченко заявила, що приносила в Раду не гранати, а плоди граната

"Вас всіх лякає - чи були у мене гранати або не були в сумочці. Були у мене гранати"
Депутат Верховної Ради Надія Савченко принесла на засідання комітету з питань регламенту, де розглядають подання Генпрокуратури про зняття з неї недоторканності, плоди граната.
Савченко заявила, що приносила в Раду не гранати, а плоди граната Фото:antikor.com

"Було дуже важливо вам показати, що ви ходите дуже близько біля смерті, вас всіх лякає - чи були у мене гранати або не були в сумочці. Були у мене гранати", - сказала Савченко. При цих словах вона дістала пакет і виклала з нього на стіл два червоних граната.

Нагадаємо, що представник Президента у парламенті Ірина Луценко заявляє, що Савченко вивели з Ради через погрозу з її боку. Начебто в Савченко в сумці були гранати.

Водночас, за словами Савченко, її ніхто не виводив з Ради.

Як відомо, у Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Ради надійшло подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

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22 03 2018 10:35
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