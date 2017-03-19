Савченко визнала, що брала участь у стрільбах разом з бойовиками, - Грицак

Правоохоронці перевіряють інформацію стосовно того, чи могла Савченко підбурювати українських військових до акцій непокори

Народний депутат Надія Савченко підтвердила інформацію про те, вона брала участь у спільних із бойовиками стрільбах на окупованому Донбасі.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію стосовно того, чи могла Савченко підбурювати українських військових до акцій непокори, - заявив очільник Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє "112.ua".

Він також прокоментував, як проходив допит народного депутата слідчими СБУ.

"На більшість питань, які ставив слідчий, вона відмовлялася відповідати. Але водночас підтвердила факти, оприлюднені у ЗМІ, щодо участі у стрільбах разом з учасниками незаконних збройних формувань", - наголосив Грицак.

Нагадаємо, Служба безпеки України кілька днів тому допитала депутата Верховної Ради Надію Савченко у зв'язку з її поїздкою в окупований Донецьк.