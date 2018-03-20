Савченко зізналась, що готувала провокацію, але "не планувала жодних незаконних дій"

Вона заявила, що тричі отримувала попередження про наявність "наказу з Банкової" на її "фізичну ліквідацію від Адміністрації президента"

Позафракційний народний депутат Надія Савченко заявляє, що має інформацію про намір її "ліквідувати".

Про це Савченко заявила 20 березня на брифінгу у Верховній Раді України. Про це пише "Радіо Свобода".

Вона заявила, що тричі отримувала попередження про наявність "наказу з Банкової" на її "фізичну ліквідацію від Адміністрації президента".

За словами Савченко, після цього вона вирішила наблизити до себе людей, чиїм завданням була її "ліквідація".

"Після того, як на мене вийшли люди з окупованих територій із бажанням допомогти Україні організувати повстання на окупованій території, у той самий період до мене прийшов об’єкт А, якому було поставлено завдання моєї ліквідації", – сказала вона. Імені цієї людини Савченко не назвала.

Як заявила депутат, вона намагалася "закрутити ситуацію так, щоб можна було створити в майбутньому політичну провокацію".

"Я почала створювати сюрреалізм, який полягав у тому, що я пропонувала всі можливі і неможливі операції… як можна ліквідувати верхівку влади…", – заявила Савченко.

Депутат також заявила, що не планувала жодних незаконних дій зі зброєю і боєприпасами у Верховній Раді України, а також вкотре заперечила будь-який свій зв’язок із Росією.

Вона додала, що її "провокація вдалася і це ще не кінець".

В Адміністрації президента України заяву Савченко наразі не коментували.

Нагадаємо, у Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Ради надійшло подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

15 березня Савченко заявила, що бачила, як голова Верховної Ради України Андрій Парубій "заводив снайперів у готель "Україна" під час Євромайдану. Пізніше вона сказала, що помилилася і мала на увазі не Парубія, а народного депутата від "Народного фронту", голову комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського.