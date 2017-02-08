Савченко зізналась, що підробляла в "секс по телефону"

Надія каже, що таку роботу може витримати не кожен, а їй це вдалося завдяки "адекватному відношенню до всього"

Депутат Верховної Ради Надія Савченко розповіла, що колись підробляла в службі "Секс по телефону".

"Ми з подругою шукали роботу, побачили оголошення в газеті: "дівчина, з приємним голосом, з умінням розмовляти на будь-які теми". Я не знала, що це. Приїхала туди, мені дали якийсь бульварний роман, сказали прочитати на мікрофон сексуальну сцену. Я спочатку подумки посміялася над цим. Багато дівчат, які прийшли на відбір, були в шоці, пішли звідти, мало хто міг це прочитати. Я собі сказала: "ти актриса, ти це прочитаєш". Прочитала", - заявила депутат в інтерв'ю виданню "Главком".

"Зарплата в той час була шикарною $100. Треба було проходити офіційне оформлення, працювати можна було з 23 років. Мені в той момент був 21", - додала Савченко, якій зараз 36 років.

Нагадаємо, що нещодавно депутат Верховної ради Надія Савченко в ефірі власної програми на телеканалі News One розповіла, що вважає заяву про створення "Малоросії" на території самопроголошеної "ДНР" "відчайдушним криком про допомогу".