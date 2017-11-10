ПОЛІТИКА НОВИНИДепутат Верховної ради України Надія Савченко в ефірі телеканалу NewsOne заявила, що Європа не визнає Росію "агресором".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Савченко звинуватила ЄС у неспроможності визнати Росію агресором
На думку нардепа, Євросоюз не готовий ризикувати іншими країнами заради України
Надія Савченко. Фото: AFP
"Європа сказала, що: "Ми не можемо назвати Росію агресором, назвіть її ви". Добре, ми назвали. Для того щоб забрати право вето Росії в ООН, потрібно, щоб світ назвав Росію агресором. Чи буде це? Ні", - сказала Савченко в ефірі телеканалу NewsOne.
За словами депутата, радикальні заходи проти Росії не застосовуються, тому що ЄС боїться "європейської війни" і не готовий ризикувати іншими країнами заради України.
Нагадаємо, на початку серпня Надія Савченко назвала проект "Стіна", який передбачає будівництво загороджувальних споруд між Росією і Україною, "тупим викиданням грошей".
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