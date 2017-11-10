Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Савченко звинуватила ЄС у неспроможності визнати Росію агресором

На думку нардепа, Євросоюз не готовий ризикувати іншими країнами заради України
Депутат Верховної ради України Надія Савченко в ефірі телеканалу NewsOne заявила, що Європа не визнає Росію "агресором".
Савченко звинуватила ЄС у неспроможності визнати Росію агресором Надія Савченко. Фото: AFP

"Європа сказала, що: "Ми не можемо назвати Росію агресором, назвіть її ви". Добре, ми назвали. Для того щоб забрати право вето Росії в ООН, потрібно, щоб світ назвав Росію агресором. Чи буде це? Ні", - сказала Савченко в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами депутата, радикальні заходи проти Росії не застосовуються, тому що ЄС боїться "європейської війни" і не готовий ризикувати іншими країнами заради України.

Нагадаємо, на початку серпня Надія Савченко назвала проект "Стіна", який передбачає будівництво загороджувальних споруд між Росією і Україною, "тупим викиданням грошей".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 10 2017 13:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.