Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сайт Почаївської лаври розміщений на сервері в Санкт-Петербурзі

Сайт лаври має російську ІР-адресу
Сайт розташованої на Тернопільщині Свято-Успенської Почаївської лаври (УПЦ Московського патріархату) розміщений на російському сервері.
Сайт Почаївської лаври розміщений на сервері в Санкт-Петербурзі Фото: bigtravel.in.ua

Таку інформацію надали в Нацполіції та СБУ у відповідь на запит народної депутатки від фракції "Самопоміч" Ірини Подоляк.

"Отримала звернення від людини, що Почаївська лавра публікує у себе на офіційному сайті кремлівську пропагандистську єресь з видруком повного тексту. Прочитала, звернулась в Нацполіцію і СБУ – дуже цікава інформація про місцезнаходження IP адресата в Росії", – написала депутатка у Facebook у п’ятницю, 8 вересня.

За словами Ірини Подоляк, на сайті лаври був оприлюднений текст із заголовком "Святая Русь, храни веру православную, в ней тебе спасение! План Даллеса для СССР". Однак станом на 8 вересня публікація видалена, а послання на неї видає помилку.

Разом з тим, у відповідях Нацполіції та СБУ зазначається, що сайт лаври має російську ІР-адресу.

"Встановлено, що місце знаходження ІР-адреси сайту – Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, хостинг-провайдер Bеget Ltd", – йдеться у відповіді Нацполіції.

Утім, у Нацполіції повідомили, що порушень за ст.161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) на сайті лаври не знайшли.

Натомість СБУ направила публікацію на експертизу, щоб з’ясувати, чи підпадає вона під ч.2 ст.109 ККУ (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

Нагадаємо, у Почаївській Лаврі прихожан закликають молитися за російського царя Миколу ІІ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2017 22:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.