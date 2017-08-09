Сайт Почаївської лаври розміщений на сервері в Санкт-Петербурзі

Сайт розташованої на Тернопільщині Свято-Успенської Почаївської лаври (УПЦ Московського патріархату) розміщений на російському сервері.

Таку інформацію надали в Нацполіції та СБУ у відповідь на запит народної депутатки від фракції "Самопоміч" Ірини Подоляк.

"Отримала звернення від людини, що Почаївська лавра публікує у себе на офіційному сайті кремлівську пропагандистську єресь з видруком повного тексту. Прочитала, звернулась в Нацполіцію і СБУ – дуже цікава інформація про місцезнаходження IP адресата в Росії", – написала депутатка у Facebook у п’ятницю, 8 вересня.

За словами Ірини Подоляк, на сайті лаври був оприлюднений текст із заголовком "Святая Русь, храни веру православную, в ней тебе спасение! План Даллеса для СССР". Однак станом на 8 вересня публікація видалена, а послання на неї видає помилку.

Разом з тим, у відповідях Нацполіції та СБУ зазначається, що сайт лаври має російську ІР-адресу.

"Встановлено, що місце знаходження ІР-адреси сайту – Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, хостинг-провайдер Bеget Ltd", – йдеться у відповіді Нацполіції.

Утім, у Нацполіції повідомили, що порушень за ст.161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) на сайті лаври не знайшли.

Натомість СБУ направила публікацію на експертизу, щоб з’ясувати, чи підпадає вона під ч.2 ст.109 ККУ (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

Нагадаємо, у Почаївській Лаврі прихожан закликають молитися за російського царя Миколу ІІ.