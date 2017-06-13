Сайт польського радіо опублікував мапу України без Криму

Польське громадське радіо "Ряшів" на своєму сайті намалювало Україну без Кримського півострова.

Так радіо "Ряшів" на своєму сайті проілюструвало новину про безвіз України із Євросоюзом.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Новину було оприлюднено вдень 13 червня. Станом на вечір ілюстрація на сайті Польського радіо Ряшів залишається без змін.

Радіо є частиною громадських ЗМІ Польщі, воно здійснює мовлення в прикордонному з Україною Підкарпатському воєводстві.

Водночас на сторінці мовника з’являються й інші повідомлення, проілюстровані картою України без Криму, зокрема в ілюстрації до радіопрограми від 12 червня "Політики про наслідки скасування віз для українців".

Портал "Простір" з'ясував, що джерелом зображення є портал безкоштовних світлин pixabay, а його автором — користувач 3dman_eu з німецького Дортмунда.

У новині про перше безвізове "Інтерсіті" з Києва до Перемишля вживається інше фото мапи України, але теж без Криму. Воно досить часто з'являється на сторінках польських націоналістів.

Раніше, у центрі столиці Казахстану, у рамках "Астана арт-фест", розмістили 84 фігури із прапорами та символікою різних країн, проте карта України виявилася без Криму.