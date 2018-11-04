Сайт українського іномовлення запрацював арабською мовою

Інтерес арабської аудиторії до України досить великий. Як і України - до арабського світу

Сайт "Мультимедійної платформи іномовлення України" UATV почав працювати арабською мовою.

Про це повідомляє UATV.

Онлайн-ресурс, який адресований іноземній аудиторії та покликаний доносити всьому світу об’єктивну й цікаву інформацію про Україну, відтепер доступний читачам чотирма мовами: українською, російською, англійською та арабською.

"Сайт - це ще один ресурс інформування, який ми запускаємо, щоб познайомити арабську аудиторію з новинами з України, власне, із правдою про те, що реально відбувається в країні”, - розповів завідувач редакції іномовлення Сафван Джулак.

Він переконаний, що інтерес арабської аудиторії до України досить великий. Як і України - до арабського світу.

"За рік на сторінці каналу в Facebook ми набрали понад 100 тис. підписників. І понад 5 тисяч на YouTube. Це свідчить про те, що арабський світ цікавиться Україною," - зазначає завідувач редакції.

Нещодавно стало відомо, що телеканал іномовлення України UATV почав мовлення у тестовому режимі на окуповані території Криму та Донбасу.