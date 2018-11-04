Сайт українського іномовлення запрацював арабською мовою
Про це повідомляє UATV.
Онлайн-ресурс, який адресований іноземній аудиторії та покликаний доносити всьому світу об’єктивну й цікаву інформацію про Україну, відтепер доступний читачам чотирма мовами: українською, російською, англійською та арабською.
"Сайт - це ще один ресурс інформування, який ми запускаємо, щоб познайомити арабську аудиторію з новинами з України, власне, із правдою про те, що реально відбувається в країні”, - розповів завідувач редакції іномовлення Сафван Джулак.
Він переконаний, що інтерес арабської аудиторії до України досить великий. Як і України - до арабського світу.
"За рік на сторінці каналу в Facebook ми набрали понад 100 тис. підписників. І понад 5 тисяч на YouTube. Це свідчить про те, що арабський світ цікавиться Україною," - зазначає завідувач редакції.
Нещодавно стало відомо, що телеканал іномовлення України UATV почав мовлення у тестовому режимі на окуповані території Криму та Донбасу.
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