Сбербанк отримав ліквідне майно Укртелекому

Укртелеком віддав все своє ліквідне майно у заставу Сбербанку Росії, незважаючи на те, що має борг перед українськими державними Ощадбанком і Укрексімбанком.

28 вересня 2011 року між Укртелеком і Сбербанком Росії був укладений кредитний договір на $250 млн з терміном погашення до 16 листопада 2016 року. За цим договором Укртелеком передав російському Сбербанку в заставу "все ліквідне майно", пише Finbalance.

Так, в ухвалі Печерського райсуду Києва від 12 липня 2017 року по кримінальній провадженню №22014000000000090 (досудове слідство здійснює ГПУ) за фактами приватизації 92,79% держпакета акцій Укртелекому за заниженою вартістю, йдеться про невиконання покупцем пакета акцій - компанією ЕСУ - умов приватизації по створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП), незаконному фінансуванні в 2012-2013 роках створення ТМСП за рахунок коштів держбюджету в сумі 220 млн грн.

"На даній стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні за результатами проведених судових експертиз уже встановлено заподіяння шкоди державним інтересам на суму 1,843 млрд грн, в тому числі в результаті продажу 92,7906% пакету акцій ВАТ Укртелеком за заниженою вартістю, а також в результаті невиконання ТОВ ЕСУ умов договору від 11.03.2011 про створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення", - констатується в судових матеріалах.

Також зазначається, що відповідно до договору купівлі-продажу від 11 березня 2011 року компанія ЕСУ за придбаний пакет акцій Укртелекому зобов'язалося перерахувати Фонду держмайна кошти в сумі 4,24 млрд грн протягом 30 календарних днів і в сумі 5,29 млрд грн протягом 60 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору.

"Після сплати першого траншу за договором, на інші грошові зобов'язання ТОВ ЕСУ випустило облігації серій А і В з терміном обігу 2 роки, які за договорами купівлі-продажу цінних паперів передані державним банкам, зокрема, АТ Укрексімбанк і АТ Ощадбанк. До теперішнього часу ТОВ ЕСУ своїх зобов'язань за вказаними договорами в повному обсязі не виконало, внаслідок чого утворена заборгованість перед АТ Ощадбанк і АТ Укрексімбанк, яка постійно збільшується", - йдеться в судових матеріалах.

Нагадаємо, Фонд державного майна подав у Господарський суд міста Києва позовну заяву до ТОВ "ЕСУ", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Як відомо, Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.

Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.