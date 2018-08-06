"Сбербанк" отримав у власність ТРЦ "Магелан" за борги на $68 мільйонів
"ТЦ "Магеллан", право власності на який з грудня 2017 року належить банку, раніше був оформлений на одну юридичну особу - ДП "Край Проперті". Компанія заборгувала "Сбербанку" близько $68 млн", - зазначили в прес-службі банку.
За інформацією банку, ще в грудні 2017 року Сбєрбанк став власником ТЦ, що відображено в Єдиному реєстрі речових прав. Однак реалізувати свої права власності не дали два заходи забезпечення.
"Цими заходами забезпечення банк був обмежений у користуванні своїм майном: він не міг не тільки безпосередньо користуватися об'єктом, а й підписувати будь-які договори, всі платежі від орендарів незаконно отримував попередній власник, а всі ризики, пов'язані з роботою ТРЦ - пожежні, податкові та інші - ніс банк. Більш того, одним із вищевказаних забезпечень співробітникам банку був заборонений доступ на територію ТРЦ "Магеллан", - пояснили в прес-службі.
Нагадаємо, 2 червня рейдери намагались захопити ТЦ "Магелан".
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