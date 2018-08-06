"Сбербанк" отримав у власність ТРЦ "Магелан" за борги на $68 мільйонів

За інформацією банку, ще в грудні 2017 року Сбєрбанк став власником ТЦ, що зазначено в Єдиному реєстрі речових прав

ДП "Край Проперті" бізнесмена Анатолія Юркевича заборгувало Сбербанку $68 млн, заставою по кредиту виступив ТЦ "Магелан".

"ТЦ "Магеллан", право власності на який з грудня 2017 року належить банку, раніше був оформлений на одну юридичну особу - ДП "Край Проперті". Компанія заборгувала "Сбербанку" близько $68 млн", - зазначили в прес-службі банку.

За інформацією банку, ще в грудні 2017 року Сбєрбанк став власником ТЦ, що відображено в Єдиному реєстрі речових прав. Однак реалізувати свої права власності не дали два заходи забезпечення.

"Цими заходами забезпечення банк був обмежений у користуванні своїм майном: він не міг не тільки безпосередньо користуватися об'єктом, а й підписувати будь-які договори, всі платежі від орендарів незаконно отримував попередній власник, а всі ризики, пов'язані з роботою ТРЦ - пожежні, податкові та інші - ніс банк. Більш того, одним із вищевказаних забезпечень співробітникам банку був заборонений доступ на територію ТРЦ "Магеллан", - пояснили в прес-службі.

Нагадаємо, 2 червня рейдери намагались захопити ТЦ "Магелан".