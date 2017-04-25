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"Сбербанк" призупинив роботу відділень у Львові і Дніпрі

Всі інші відділення банку працюють без змін, обслуговування клієнтів проводиться в штатному режимі
Російський "Сбербанк" призупинив роботу двох відділень у Львові і Дніпрі.
"Сбербанк" призупинив роботу відділень у Львові і Дніпрі Фото: uainfo.org

"На поточний момент припинена робота 2 відділень банку за адресами: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2А і м. Львів, пр-т Чорновола, 2Б", - повідомляє прес-служба банку виданню "Українські новини".

У вівторок, 25 квітня, політична партія Національний корпус заявила про початок безстрокової акції біля відділення Сбербанку у Львові.

Всі інші відділення банку працюють без змін, обслуговування клієнтів проводиться в штатному режимі.

Зазначимо, 20 квітня російський "Сбербанк" відновив роботу відділення в Харкові.

Станом на 18 квітня "Національний корпус" продовжував блокувати "Сбербанк" в центрі Дніпра.

Нагадаємо, що націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку"в центрі Дніпра ще 12 квітня.

Відзначимо, що "Національний корпус" впродовж минулого місяця організував блокаду відділень "Сбербанку" в КраматорськуТернополіДніпріКиєві та Одесі.

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25 04 2017 16:29
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