"Сбербанк" призупинив роботу відділень у Львові і Дніпрі Всі інші відділення банку працюють без змін, обслуговування клієнтів проводиться в штатному режимі

Російський "Сбербанк" призупинив роботу двох відділень у Львові і Дніпрі.

Фото: uainfo.org

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