Сбербанк Росії не працюватиме в Криму Глава банку зазначив, що "Крим і робота в Україні слабко пов'язані"

Сбербанк Росії не планує починати роботу в Криму після продажу українського бізнесу через санкцій ЄС і США, що діють проти нього.

Фото: uainfo.org

Про це повідомив глава Сбербанку Герман Греф на прес-конференції після зборів акціонерів, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Крим і робота в Україні слабко пов'язані. Наша робота в Криму означає попадання в дуже широкий спектр санкцій", - сказав Греф. На даний момент український бізнес представлений однойменним дочірнім банком Сбербанку Росії і "донькою" Sberbank Europe - ВиЭс банком. 7 квітня "Сбербанк" відкрито заявив про свою готовність вийти з українського ринку. Нагадаємо, російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

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