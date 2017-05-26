БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСбербанк Росії не планує починати роботу в Криму після продажу українського бізнесу через санкцій ЄС і США, що діють проти нього.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сбербанк Росії не працюватиме в Криму
Глава банку зазначив, що "Крим і робота в Україні слабко пов'язані"
Фото: uainfo.org
Про це повідомив глава Сбербанку Герман Греф на прес-конференції після зборів акціонерів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Крим і робота в Україні слабко пов'язані. Наша робота в Криму означає попадання в дуже широкий спектр санкцій", - сказав Греф.
На даний момент український бізнес представлений однойменним дочірнім банком Сбербанку Росії і "донькою" Sberbank Europe - ВиЭс банком.
7 квітня "Сбербанк" відкрито заявив про свою готовність вийти з українського ринку.
Нагадаємо, російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).
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