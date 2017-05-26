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Сбербанк Росії не працюватиме в Криму

Глава банку зазначив, що "Крим і робота в Україні слабко пов'язані"
Сбербанк Росії не планує починати роботу в Криму після продажу українського бізнесу через санкцій ЄС і США, що діють проти нього.
Сбербанк Росії не працюватиме в Криму Фото: uainfo.org

Про це повідомив глава Сбербанку Герман Греф на прес-конференції після зборів акціонерів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Крим і робота в Україні слабко пов'язані. Наша робота в Криму означає попадання в дуже широкий спектр санкцій", - сказав Греф.

На даний момент український бізнес представлений однойменним дочірнім банком Сбербанку Росії і "донькою" Sberbank Europe - ВиЭс банком.

7 квітня "Сбербанк" відкрито заявив про свою готовність вийти з українського ринку.

Нагадаємо, російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

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26 05 2017 18:33
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