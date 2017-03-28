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"Сбербанк" зняв ліміт на зняття готівки та перекази коштів

Сьогодні стало відомо про розблокування всіх відділень "Сбєрбанку" в Україні
Сбербанк скасував добові ліміти за операціями для фізичних осіб і юридичних осіб.
"Сбербанк" зняв ліміт на зняття готівки та перекази коштів Фото:112.ua

"З 28 березня скасовуються всі раніше встановлені добові ліміти на проведення операцій з використанням корпоративних карток, а саме: на операції зі зняття готівки з карткових рахунків; на будь-які безготівкові операції з карткових рахунків", - йдеться в прес-релізі банку, інформує "Економічна правда".

Як зазначається, 28 березня всі відділення Сбербанку були розблоковані.

Нагадаємо, російський банк Сбєрбанк оголошує про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

Як повідомлялося раніше, президент затвердив рішення РНБО про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, введені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал з країни на користь своїх материнських структур.

Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.

 

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28 03 2017 19:37
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