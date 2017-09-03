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"Сбербанк"спростував інформацію про бслуговування громадян з "паспортами "ДНР/ЛНР"

Повідомляється, що банк працює у штатному порядку та дотримується норм національного та міжнародного права.
Дочірній банк "Сбербанку" Росії в Україні - ПАТ "Сбербанк" - не обслуговує фізичних та юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях.
"Сбербанк"спростував інформацію про бслуговування громадян з "паспортами "ДНР/ЛНР" Фото: 0629.com.ua

"ПАТ "Сбербанк", будучи українським комерційним банком і здійснюючи свою діяльність на підставі ліцензії НБУ, неухильно дотримується норми українського законодавства. Банк не обслуговував, не обслуговує і не має наміру обслуговувати фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях, і не здійснює фінансові операції на даних територіях. Банк обслуговує клієнтів виключно на підставі документів, що ідентифікують їх у відповідності з вимогами українського законодавства", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім того повідомляється, що банк працює у штатному порядку та дотримується норм національного та міжнародного права. 

Раніше повідомляли, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, російський Сбєрбанк приступив до обслуговування в своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

Зазначимо, що раніше російські ЗМІ повідомляли, що банки РФ не обслуговують власників цих "паспортів" незважаючи на указ Путіна.

 

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09 03 2017 21:10
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