Сбєрбанк хоче покинути український ринок

Банк поки не уточнює, чи буде це продаж або ліквідація

Російський Сбербанк має намір максимально швидко покинути український банківський ринок.

"Ми розглядаємо варіанти максимально швидкого відходу з українського ринку. Ми перебуваємо в активній стадії розгляду такого роду варіантів", - повідомив глава банку Герман Греф, інформують російські Відомості.

При цьому Греф не зміг точно сказати, чи буде банк проданий, або правління вирішить ліквідувати українську філію.

"Ми не можемо сказати, чи буде банк проданий чи відбудеться ліквідація. Ми шукаємо будь-які варіанти виходу з України", - сказав Греф.

Раніше Рада національної безпеки і оборони України доручила Національному банку і Службі безпеки України протягом доби внести пропозиції щодо санкцій проти банків з російським державним капіталом.

Нагадаємо, що учасники торгової блокади ОРДЛО планують самостійно закривати відділення російського "Сбербанку" в Україні, якщо цього не зробить Кабінет міністрів.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".