CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Запоріжжя у вівторок, 28 березня, відбудуться масштабні шестигодинні антитерористичні навчання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ анонсувала проведення масштабних антитерористичних навчань у Запоріжжі
У антитерористичних навчаннях беруть участь бійці спецназу і Національної гвардії
СБУ. Фото: informator.media
Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України в Запорізькій області, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням, правоохоронці відпрацьовуватимуть план "Перехоплення" і "Сирена" на території міста і в районі Дніпровської гідроелектростанції.
У антитерористичних навчаннях беруть участь регіональні суб'єкти боротьби з тероризмом, зокрема, бійці спецназу і Національної гвардії.
Управління СБУ просить запоріжців не хвилюватися в зв'язку із зосередженням в центрі міста спецназівців і військових Нацгвардії.
Нагадаємо, антитерористичні навчання провели в Києві влітку 2016 року. Силовики відпрацювали запобігання теракту в посольстві Ізраїлю.
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