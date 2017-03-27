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СБУ анонсувала проведення масштабних антитерористичних навчань у Запоріжжі

У антитерористичних навчаннях беруть участь бійці спецназу і Національної гвардії
У центрі Запоріжжя у вівторок, 28 березня, відбудуться масштабні шестигодинні антитерористичні навчання.
СБУ анонсувала проведення масштабних антитерористичних навчань у Запоріжжі СБУ. Фото: informator.media

Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України в Запорізькій області, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, правоохоронці відпрацьовуватимуть план "Перехоплення" і "Сирена" на території міста і в районі Дніпровської гідроелектростанції.

У антитерористичних навчаннях беруть участь регіональні суб'єкти боротьби з тероризмом, зокрема, бійці спецназу і Національної гвардії.

Управління СБУ просить запоріжців не хвилюватися в зв'язку із зосередженням в центрі міста спецназівців і військових Нацгвардії.

Нагадаємо, антитерористичні навчання провели в Києві влітку 2016 року. Силовики відпрацювали запобігання теракту в посольстві Ізраїлю.

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27 03 2017 22:17
ТЕГИ: СБУ, АТО
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