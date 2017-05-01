СБУ біля Одеси виявила великий схрон з боєприпасами
"Схованку з військовими засобами ураження виявили співробітники СБУ під час відпрацювання оперативної інформації. Боєприпаси було знайдено поблизу місця розташування однієї з військових частин, що недавно пройшла ротацію в зоні АТО. Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 1 тисячу 572 патрони калібру 7,62 мм, близько 1 кг артилерійського пороху та 3 димові шашки. Засоби ураження передано для проведення експертиз з метою встановлення військових підрозділів, з яких вони були вкрадені", - йдеться у повідомленні прес-центру Служби безпеки у Facebook.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, встановлюються особи, причетні до транспортування цих засобів ураження на територію Одещини.
Нагадаємо, у грудні Служба безпеки України в с. Зоря Нікольського району Донецької області виявила схованку з великою кількістю боєприпасів.
У листопаді на території Богодухівського району Харківської області виявили велику схованку з боєприпасами.
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