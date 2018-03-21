СБУ через суд отримала доступ до телефонних розмов члена НАЗК
Про це йдеться в ухвалі суду.
У документі, зокрема, йдеться, що Управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки у ході слідства перевіряє інформацію щодо зловживання службовим становищем співробітниками Національного агентства з питань запобігання корупції та іншими особами.
"Слідством встановлено, що у період з 2016 року по теперішній час голова та члени НАЗК, перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації Президента, колишній глава Адміністрації Президента та заступник начальника 1 управління ГУ БКОЗ СБ України з метою отримання неправомірної вигоди вчинили ряд неправомірних дій, а саме організували прийняття членами НАЗК рішень про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних та повних перевірок декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або їх не проведення", - йдеться в ухвалі суду.
Зазначається, що у ході розслідування встановлено, що один з фігурантів справи використовує номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар".
У свою чергу слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання доступу до телефонних з'єднань підлягає задоволенню.
"Надати тимчасовий доступ до речей, документів та дозволити отримати у оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар" інформацію у форматі "Excel" щодо номеру телефону, зокрема: документально оформленні дані про з'єднання абонента вказаного телефону із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з'єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі, номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та "sms-повідомлення" у період з 01.01.2016 по 10.11.2017, з можливістю її вилучення", - йдеться у резолютивній частині ухвали суду.
При цьому вказується, що термін дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Як повідомляв iPress.ua, засуджена у справі про розкрадання 3 мільярдів гривень у податковій службі часів президента Віктора Януковича Тетяна Шкребко не звільнена з роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
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