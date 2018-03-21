СБУ через суд отримала доступ до телефонних розмов члена НАЗК

Шевченківський райсуд столиці надав доступ СБУ до телефонних розмов члена НАЗК, який є фігурантом кримінальної справи, порушеної за фактом зловживання службовим становищем.

Про це йдеться в ухвалі суду.

У документі, зокрема, йдеться, що Управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки у ході слідства перевіряє інформацію щодо зловживання службовим становищем співробітниками Національного агентства з питань запобігання корупції та іншими особами.

"Слідством встановлено, що у період з 2016 року по теперішній час голова та члени НАЗК, перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації Президента, колишній глава Адміністрації Президента та заступник начальника 1 управління ГУ БКОЗ СБ України з метою отримання неправомірної вигоди вчинили ряд неправомірних дій, а саме організували прийняття членами НАЗК рішень про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних та повних перевірок декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або їх не проведення", - йдеться в ухвалі суду.

Зазначається, що у ході розслідування встановлено, що один з фігурантів справи використовує номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар".

У свою чергу слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання доступу до телефонних з'єднань підлягає задоволенню.

"Надати тимчасовий доступ до речей, документів та дозволити отримати у оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар" інформацію у форматі "Excel" щодо номеру телефону, зокрема: документально оформленні дані про з'єднання абонента вказаного телефону із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з'єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі, номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та "sms-повідомлення" у період з 01.01.2016 по 10.11.2017, з можливістю її вилучення", - йдеться у резолютивній частині ухвали суду.

При цьому вказується, що термін дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Як повідомляв iPress.ua, засуджена у справі про розкрадання 3 мільярдів гривень у податковій службі часів президента Віктора Януковича Тетяна Шкребко не звільнена з роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).