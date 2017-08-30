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СБУ депортує журналістку, яку російські ЗМІ назвали викраденою

На цей момент триває оформлення необхідних документів для її офіційного видворення
Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що російська журналістка Анна Курбатова буде депортована до Росії.
СБУ депортує журналістку, яку російські ЗМІ назвали викраденою Анна Курбатова. Фото: pravda.com.ua

"Російська пропагандистка Анна Курбатова буде примусово повернута до РФ", - написала у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Україна є правовою державою, її правоохоронні органи діють виключно в рамках чинного законодавства. На цей момент триває оформлення необхідних документів для її офіційного видворення. Так буде з кожним, хто дозволяє собі ганьбити Україну", - додала вона.

Як відомо, раніше російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.

В Службі безпеки України "Українській правді" повідомили, що "все відбувається в рамках законодавства".

У Нацполіції заявили, що до них ніхто не звертався із заявами про викрадення Курбатової, але вогни перевіряють цю інформацію.

Нагадаємо, що Естонія відхилила запит на акредитацію співробітників російського пропагандистського інформаційного агентства Russia Today, які хотіли потрапити на неофіційні зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу в Таллінні 7-8 вересня.

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