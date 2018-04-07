СБУ: Для дестабілізації ситуації в Україні цьогоріч використовувалося майже 200 інтернет-ресурсів

Протягом п'яти місяців 2018 року Служба безпеки України (СБУ) зафіксувала використання російськими спецслужбами 181 інтернет-ресурсу з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Про це в ході засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони повідомив заступник глави спецслужби Олег Фролов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Протягом п'яти місяців 2018 року Службою безпеки України виявлено та задокументовано використання російськими спецслужбами 181 інтернет-ресурсу з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні", - сказав Фролов.

У зв'язку з цим він зазначив, що СБУ вважає дуже важливим прийняття законопроекту №6688, який дозволяє блокувати інформаційні ресурси за рішенням суду в Україні, а також просить народних депутатів підтримати дану ініціативу.

Відзначимо, що парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував народним депутатам ухвалити в першому читанні законопроект №6688, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси.

Нагадаємо, що до порядку денного Верховної Ради включили законопроект, яким хочуть дозволити СБУ блокувати сайти. Авторами закону є нардепи з комітету нацбезпеки і оборони Іван Вінник (БПП), Дмитро Тимчук та Тетяна Чорновіл (обидва - НФ).