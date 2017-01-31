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Злочини російських військ проти мирних жителів Авдіївки фіксує СБУ

Співробітники спецслужби знаходяться в епіцентрі подій і ведуть активну роботу з виявлення і знищення ворожих ДРГ
Служба безпеки України документує численні порушення мінських домовленостей з боку російських терористичних військ, що вели постійні обстріли з важкого озброєння в районі Авдіївки Донецької області.
Злочини російських військ проти мирних жителів Авдіївки фіксує СБУ СБУ. Фото: ua.112.ua

"СБУ разом з іншими правоохоронними структурами документує злочини терористів проти цивільного населення. Ці дані будуть додані до великого пакету інших злочинів, за які Російська Федерація буде відповідати у судах перед міжнародним співтовариством", - повідомляє прес-служба СБУ.

У прес-службі зазначають, що співробітники спецслужби знаходяться в епіцентрі подій і ведуть активну роботу по виявленню і знищенню диверсійних груп бойовиків, коректувальників вогню та затриманню спільників терористів. Також співробітники СБУ надають допомогу місцевій владі уникнути гуманітарної катастрофи і в порятунку мирного населення.

"Крім того, СБУ зазначає, що сприятиме Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в повному і безперешкодному доступі до території району проведення антитерористичної операції, у тому числі і в Авдіївській промзоні", - відзначили в прес-службі.

Зазначимо, прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що станом на 19.00 вівторка ситуація в Авдіївці контрольована, і владі вдається підтримувати мінімальний рівень подачі тепла в об'єкти інфраструктури міста.

Бойовики у вівторок обстрілюють позиції Збройних сил України переважно з важкого озброєння. Загалом у вівторок зафіксовано 46 обстрілів - двоє військових поранено, двоє травмовано.

 

 

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31 01 2017 21:52
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