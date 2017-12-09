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СБУ допомагатиме у розслідуванні "прориву Саакашвілі"

У СБУ вважають неприпустимим організацію будь-яких правопорушень на державному кордоні України
Служба безпеки України допомагатиме в розслідуванні справи про незаконний перетин українського кордону екс-президентом Грузії екс-главою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі.
СБУ допомагатиме у розслідуванні "прориву Саакашвілі" Фото: EPA/UPG

"Служба безпеки України вважає неприпустимою організацію будь-яких правопорушень на державному кордоні України, який є одним із символів суверенної країни", – повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

"Спецслужбою в межах своїх повноважень буде надано всебічну допомогу у розслідуванні цього злочину", – запевнили в СБУ.

Нагадаємо, що 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Як відомо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.

Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.

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