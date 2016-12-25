СБУ допитала Савченко після її зустрічі з ватажками терористичних "ДНР" та "ЛНР"

"Я не можу заборонити народному депутату зустрічатися з кимось"

Депутат Верховної Ради Надія Савченко дала свідчення у справі терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" після того, як зустрілася з їхніми ватажками.

"Служба безпеки запросила Надію, і вона дала свідчення в кримінальному провадженні", - повідомив голова СБУ Василь Грицак.

При цьому Грицак зазначив в ефірі 112 каналу, що він негативно оцінює факт перемовин Савченко з бойовиками.

"Я не можу заборонити народному депутату зустрічатися з кимось. Але якщо хочете мою оцінку, то вона буде негативною. Я не вважаю нормальним, коли депутат Верховної Ради, таємниценосій, член комітету з оборони і безпеки, член ПАРЄ зустрічається на території третьої держави з відключеними мобільними телефонами, з дотриманням вимог конспірації і про щось спілкуються", - сказав він.

Раніше Савченко заявляла, що лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами. Також, за її словами, вона в них "чорта не побачила".

Нагадаємо, Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.