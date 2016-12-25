СБУ допитала Савченко після її зустрічі з ватажками терористичних "ДНР" та "ЛНР"
"Служба безпеки запросила Надію, і вона дала свідчення в кримінальному провадженні", - повідомив голова СБУ Василь Грицак.
При цьому Грицак зазначив в ефірі 112 каналу, що він негативно оцінює факт перемовин Савченко з бойовиками.
"Я не можу заборонити народному депутату зустрічатися з кимось. Але якщо хочете мою оцінку, то вона буде негативною. Я не вважаю нормальним, коли депутат Верховної Ради, таємниценосій, член комітету з оборони і безпеки, член ПАРЄ зустрічається на території третьої держави з відключеними мобільними телефонами, з дотриманням вимог конспірації і про щось спілкуються", - сказав він.
Раніше Савченко заявляла, що лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами. Також, за її словами, вона в них "чорта не побачила".
Нагадаємо, Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: