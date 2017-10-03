СБУ допитала Савченко у зв'язку з поїздкою в Донецьк
"Вона прийшла на допит один раз, потім цей допит перенесла і, прийшовши на допит - це було кілька днів тому, вона давала свідчення", - сказав голова СБУ Василь Грицак, повідомляє "LB.ua".
Грицак зазначив, що Савченко під час відповідей на більшість питань послалася на ст. 63 Конституції і відмовилася відповідати на них.
Голова СБУ підкреслив, що допускає оголошення підозри Савченко.
"Слідчі збирають матеріали, і якщо цих матеріалів буде досить, щоб оголосити підозру, слідчі будуть діяти законним способом", - сказав Грицак.
Він заявив, що Савченко не погоджувала свою поїздку на контрольовану бойовиками територію Донбасу з органами держвлади, в тому числі і з СБУ.
"Я ніколи не повірю, що її перебування там (на окупованих територіях) відбулося без благословення різних кураторів, в тому числі з Москви", - сказав він.
Грицак зазначив, що не може собі уявити, щоб хтось із бійців сил АТО міг поїхати на окуповані території.
Нагадаємо, що 24 лютого Савченко та Рубан відвідали виправну колонію в окупованій Макіївці, де утримують українських військовополонених. Пізніше Савченко пояснила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити полонених, і попросила її підтримати.
Згодом, Співробітники Служби безпеки затримали керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" в Донецькій області.
Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що її візит у непідконтрольний Києву Донецьк узгоджувався в Москві.
СБУ також перевіряє інформацію про те, що Савченко підбурювала військових залишати позиції біля Донецького аеропорту і йти на Київ скидати владу.
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