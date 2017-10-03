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СБУ допитала Савченко у зв'язку з поїздкою в Донецьк

Василь Грицак допустив оголошення підозри депутату
Служба безпеки України кілька днів тому допитала депутата Верховної Ради Надію Савченко у зв'язку з її поїздкою в окупований Донецьк.
СБУ допитала Савченко у зв Фото:antikor.com

"Вона прийшла на допит один раз, потім цей допит перенесла і, прийшовши на допит - це було кілька днів тому, вона давала свідчення", -  сказав голова СБУ Василь Грицак, повідомляє "LB.ua".

Грицак зазначив, що Савченко під час відповідей на більшість питань послалася на ст. 63 Конституції і відмовилася відповідати на них.

Голова СБУ підкреслив, що допускає оголошення підозри Савченко.

"Слідчі збирають матеріали, і якщо цих матеріалів буде досить, щоб оголосити підозру, слідчі будуть діяти законним способом", - сказав Грицак.

Він заявив, що Савченко не погоджувала свою поїздку на контрольовану бойовиками територію Донбасу з органами держвлади, в тому числі і з СБУ.

"Я ніколи не повірю, що її перебування там (на окупованих територіях) відбулося без благословення різних кураторів, в тому числі з Москви", - сказав він.

Грицак зазначив, що не може собі уявити, щоб хтось із бійців сил АТО міг поїхати на окуповані території.

Нагадаємо, що 24 лютого Савченко та Рубан відвідали виправну колонію в окупованій Макіївці, де утримують українських військовополонених. Пізніше Савченко пояснила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити полонених, і попросила її підтримати.

Згодом, Співробітники Служби безпеки затримали керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" в Донецькій області.

Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що її візит у непідконтрольний Києву Донецьк узгоджувався в Москві.

СБУ також перевіряє інформацію про те, що Савченко підбурювала військових залишати позиції біля Донецького аеропорту і йти на Київ скидати владу.

 

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