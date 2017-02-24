СБУ хоче провести розмову із Савченко щодо її поїздки в Донецьк

У СБУ перевірять інформацію про те, що Савченко підбурювала військових залишити позиції на Донбасі та йти на Київ

Служба безпеки України має намір провести розмову з народним депутатом Надією Савченко на предмет її відвідин Донецька.

Відповідну заяву в п'ятницю, 24 лютого, зробив керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук, інформує "Інтерфакс-Україна".

Також правоохоронці перевірять інформацію, озвучену народним депутатом Тетяною Ричковою, про те, що Савченко нібито підбурювала діючих українських військовослужбовців до повалення влади в Україні.

"Спеціально за народними депутатами ми не стежимо, але, отримавши інформацію від народного депутата Ричкової, ми будемо обов'язково перевіряти ці дані, навіть не чекаючи офіційного звернення пані Ричкової", - сказав Ткачук.

При цьому він підкреслив: "Це занадто серйозні звинувачення, щоб їх ігнорувати".

У цьому контексті Ткачук підкреслив, що глава СБУ Василь Грицак вже дав доручення військовій контррозвідці провести відповідну роботу, опитати військовослужбовців, про які говорила депутат Ричкова.

"Відповідно за результатами цієї перевірки ми будемо інформувати громадськість", - додав він.

При цьому він підкреслив, що наразі кримінального провадження у зв'язку з інформацією, що з'явилася, не зареєстровано, проводиться лише попередня перевірка.

Керівник апарату СБУ додав, що якщо будуть отримані підстави для відкриття провадження, то це буде зроблено.

Відповідаючи на запитання, чи відомо СБУ про те, що Савченко їздила в Донецьк разом з керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном для того, щоб відвідати українських військовополонених, Ткачук зазначив, що це "окрема ситуація, яка також буде перевірятися".

"Ми цю інформацію також перевірятимемо, це не перша дія, яку пані Савченко робить разом із Рубаном", - сказав представник СБУ.

Ткачук зазначив, що Савченко не зобов'язана інформувати про свої пересування як народний депутат, "але, напевно, нам всім потрібно пам'ятати, яким чином Савченко потрапила спочатку в полон, а потім в Російську Федерацію. А тепер відвідування окупованих територій викликає певне здивування".

У цьому контексті він наголосив на доцільності того, щоб Савченко розповіла співробітникам СБУ про те, з якою метою вона відвідує окуповані території.

"Я думаю, що обов'язково наші співробітники зроблять це, щоб вона якимось чином пояснила свої дії, якщо вона цього захоче", - зазначив Ткачук.

Нагадаємо, що сьогодні інформаційний ресурс терористичної організації "ДНР" заявив, що депутат Верховної Ради України Надія Савченко приїхала в Донецьк.

У цей же день депутат Верховної Ради Тетяна Ричкова звинуватила Надію Савченко в тому, що вона підбурювала військових покинути позиції біля Донецького аеропорту і йти на Київ скидати владу.

Варто відзначити, що Надія Савченко 7 грудня 2016 року відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.