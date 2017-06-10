СБУ хоче заборонити українським чиновникам і політикам їздити в Росію, - ДОКУМЕНТ
"У проекті закону, зокрема, передбачена кримінальна відповідальність чиновників за відвідування РФ з метою заподіяння шкоди національним інтересам Україну. Відповідну статтю пропонується додати до Кримінального кодексу України", - повідомляє прес-служба відомства.
"Черговим кроком правового врегулювання протидії російській агресії стала ініціатива Глови СБУ Василя Грицака щодо заборони поїздок політиків та чиновників до РФ", - йдеться у повідомленні.
Наразі СБУ ініціювала громадське обговорення щодо вдосконалення законопроекту. Всі бажаючи можуть надіслати свої пропозиції на спеціальну сторінку у Facebook, а також на електронну пошту. Відповідні адреси є на сайті СБУ.
Нагадаємо, що Верховна Рада зобов'язала організаторів заходів в Україні радитися з СБУ стосовно артистів, яких хочуть запросити з Російської Федерації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа