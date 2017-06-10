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СБУ хоче заборонити українським чиновникам і політикам їздити в Росію, - ДОКУМЕНТ

За останні два роки Служба безпеки запропонувала низку змін до понад тридцяти законодавчих документів для "підвищення рівня національної безпеки та боротьби з тероризмом саме в умовах російської агресії"
Юристи СБУ підготували законопроект про обмеження візитів до Російської Федерації політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам.
СБУ хоче заборонити українським чиновникам і політикам їздити в Росію, - ДОКУМЕНТ Фото:http://espreso.tv/

"У проекті закону, зокрема, передбачена кримінальна відповідальність чиновників за відвідування РФ з метою заподіяння шкоди національним інтересам Україну. Відповідну статтю пропонується додати до Кримінального кодексу України", - повідомляє прес-служба відомства.

"Черговим кроком правового врегулювання протидії російській агресії стала ініціатива Глови СБУ Василя Грицака щодо заборони поїздок політиків та чиновників до РФ", - йдеться у повідомленні.

Наразі СБУ ініціювала громадське обговорення щодо вдосконалення законопроекту. Всі бажаючи можуть надіслати свої пропозиції на спеціальну сторінку у Facebook, а також на електронну пошту. Відповідні адреси є на сайті СБУ.

Нагадаємо, що Верховна Рада зобов'язала організаторів заходів в Україні радитися з СБУ стосовно артистів, яких хочуть запросити з Російської Федерації.

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06 10 2017 13:09
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