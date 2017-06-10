СБУ хоче заборонити українським чиновникам і політикам їздити в Росію, - ДОКУМЕНТ

За останні два роки Служба безпеки запропонувала низку змін до понад тридцяти законодавчих документів для "підвищення рівня національної безпеки та боротьби з тероризмом саме в умовах російської агресії"

Юристи СБУ підготували законопроект про обмеження візитів до Російської Федерації політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам.

"У проекті закону, зокрема, передбачена кримінальна відповідальність чиновників за відвідування РФ з метою заподіяння шкоди національним інтересам Україну. Відповідну статтю пропонується додати до Кримінального кодексу України", - повідомляє прес-служба відомства.

"Черговим кроком правового врегулювання протидії російській агресії стала ініціатива Глови СБУ Василя Грицака щодо заборони поїздок політиків та чиновників до РФ", - йдеться у повідомленні.

Наразі СБУ ініціювала громадське обговорення щодо вдосконалення законопроекту. Всі бажаючи можуть надіслати свої пропозиції на спеціальну сторінку у Facebook, а також на електронну пошту. Відповідні адреси є на сайті СБУ.

Нагадаємо, що Верховна Рада зобов'язала організаторів заходів в Україні радитися з СБУ стосовно артистів, яких хочуть запросити з Російської Федерації.