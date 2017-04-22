СБУ і прикордонники провели навчання на адмінмежі з Кримом, - ВІДЕО
Навчання проводилися у п'ятницю, 21 квітня, за ініціативою СБУ.
"До заходів залучили більше 100 військовослужбовців Херсонського та Бердянського прикордонних загонів для перекриття адміністративної межі, адже за задумом навчань, після проведення диверсії, ймовірні злочинці могли направитись на тимчасово окуповану територію АР Крим", - повідомляє Держприкордонслужба.
Фото: dpsu.gov.ua
Снайперські групи відпрацьовували завдання із знищення умовних терористів після взяття заручників у закинутих будівлях, а в контрольних пунктах в’їзду-виїзду прикордонники в рамках навчань виявили вибухівку та вогнепальну зброю, яку намагався провезти учбовий порушник.
Фото: dpsu.gov.ua
У Держприкордонслужбі запевнили, що проведення антитерористичних навчань не вплинуло на визначений порядок роботи контрольних пунктів "Чонгар", "Каланчак" та "Чаплинка". Вони працювали в штатному режимі, не створюючи незручності законослухняним громадянам під час перетину адмінмежі.
Раніше iPress.ua повідомляв, що в Херсонській обл. на території Генічеського району недалеко від адміністративного кордону з окупованим Кримом, 21 квітня пройдуть антитерористичні навчання.
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