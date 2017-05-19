СБУ є головним порушником прав людини, - правозахисники
"СБУ – найбільший порушник прав людини на сьогодні", - заявив голова правління УГСПЛ, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров під час презентації звіту за 2016 рік про дотримання прав людини в Україні, повідомляють "Українські новини".
Зокрема, за словами Захарова, більше половини скарг, що надходять до правозахисників, стосуються застосування тортур співробітниками СБУ.
Також зафіксовані такі масові порушення з боку спецслужби як недопуск адвоката і затримання громадян без рішення слідчого судді.
Захаров вважає однією з причин ситуації, що склалася недосконалість закону "Про Службу безпеки України".
Загалом, УГСПЛ заявляє про значне погіршення ситуації з правами людини в Україні за підсумками 2016 року.
Нагадаємо, керівник Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, який є відрядженим працівником Служби безпеки України, подав рапорт на власне звільнення з наміром в подальшому оприлюднити електронну декларацію про доходи.
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