СБУ є головним порушником прав людини, - правозахисники

УГСПЛ заявляє про значне погіршення ситуації з правами людини в Україні за підсумками 2016 року

Українська Гельсінська спілка з прав людини вважає Службу безпеки України головним порушником прав людини.

"СБУ – найбільший порушник прав людини на сьогодні", - заявив голова правління УГСПЛ, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров під час презентації звіту за 2016 рік про дотримання прав людини в Україні, повідомляють "Українські новини".

Зокрема, за словами Захарова, більше половини скарг, що надходять до правозахисників, стосуються застосування тортур співробітниками СБУ.

Також зафіксовані такі масові порушення з боку спецслужби як недопуск адвоката і затримання громадян без рішення слідчого судді.

Захаров вважає однією з причин ситуації, що склалася недосконалість закону "Про Службу безпеки України".

Загалом, УГСПЛ заявляє про значне погіршення ситуації з правами людини в Україні за підсумками 2016 року.

Нагадаємо, керівник Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, який є відрядженим працівником Служби безпеки України, подав рапорт на власне звільнення з наміром в подальшому оприлюднити електронну декларацію про доходи.