СБУ каже, що у Насірова тільки одне громадянство

Служба безпеки України заявляє, що на даний момент не має в своєму розпорядженні даних про наявність у відстороненого голови ДФС Романа Насірова громадянств інших держав.

"Станом на 11.03.2017 документальні матеріали, які підтверджують наявність у Насірова громадянства (підданства) іноземних держав, відсутні. У разі їхнього надходження будуть вживатися відповідні заходи реагування згідно з вимогами чинного законодавства", - йдеться у відповіді відомства на запит "Українських новин", інформує "Українська правда".

СБУ заявляє, що провело перевірку Насірова в серпні 2015 року у зв'язку з наданням йому доступу до державної таємниці. Під час голова фіскальної служби не повідомляв про наявність у нього громадянства інших країн.

СБУ наголошує, що наявність громадянства інших держав, згідно з чинним законодавством, не є підставою для відмови громадянину в доступі до державної таємниці або скасування такого доступу.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримала від Британського Національного агентства по боротьбі зі злочинністю підтвердження того, що тимчасово відсторонений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров має британський паспорт.

Раніше народний депутат БПП (Блоку Петра Порошенка) Мустафа Найєм оприлюднив довідку, яка свідчить про те, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є громадянство Великої Британії.

В результаті, Transparency International Україна закликала НАБУ розслідувати справу щодо приховування відстороненим на час слідства очільником Державної фіскальної служби Романом Насіровим британського громадянства.