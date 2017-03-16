Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

СБУ каже, що у Насірова тільки одне громадянство

Дані про підтвердження інших громадянств відсутні
Служба безпеки України заявляє, що на даний момент не має в своєму розпорядженні даних про наявність у відстороненого голови ДФС Романа Насірова громадянств інших держав.
СБУ каже, що у Насірова тільки одне громадянство Фото:112.ua

"Станом на 11.03.2017 документальні матеріали, які підтверджують наявність у Насірова громадянства (підданства) іноземних держав, відсутні. У разі їхнього надходження будуть вживатися відповідні заходи реагування згідно з вимогами чинного законодавства", - йдеться у відповіді відомства на запит "Українських новин", інформує "Українська правда".

СБУ заявляє, що провело перевірку Насірова в серпні 2015 року у зв'язку з наданням йому доступу до державної таємниці. Під час голова фіскальної служби не повідомляв про наявність у нього громадянства інших країн.

СБУ наголошує, що наявність громадянства інших держав, згідно з чинним законодавством, не є підставою для відмови громадянину в доступі до державної таємниці або скасування такого доступу.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримала від Британського Національного агентства по боротьбі зі злочинністю підтвердження того, що тимчасово відсторонений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров має британський паспорт.

Раніше народний депутат БПП (Блоку Петра Порошенка) Мустафа Найєм оприлюднив довідку, яка свідчить про те, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є громадянство Великої Британії.

В результаті, Transparency International Україна закликала НАБУ розслідувати справу щодо приховування відстороненим на час слідства очільником Державної фіскальної служби Романом Насіровим британського громадянства.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2017 12:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.