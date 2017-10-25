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СБУ ліквідувала діяльність одесита, який нелегально продавав зброю в Інтернеті

Затримали нелегального торговця на пошті під час спроби надіслати посилкою пістолет з лазерним прицілом
В Одесі співробітники СБУ спільно з прокуратурою ліквідували мережу збуту контрабандної вогнепальної зброї.
СБУ ліквідувала діяльність одесита, який нелегально продавав зброю в Інтернеті Фото: СБУ

Мешканець Одеси організував поставки зброї іноземного виробництва у різні регіони України. Покупців він знаходив через Інтернет і після повної передоплати відправляв їм зброю поштою.

Факти незаконного збуту чоловіком стрілецької зброї задокументовані в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, повідомляє прес-служба СБУ.

Затримали нелегального торговця на пошті під час спроби надіслати посилкою пістолет з лазерним прицілом.

В нього вдома правоохоронці вилучили два пістолети, понад сотню набоїв різного калібру та гранату. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в одній із квартир Бахмута правоохоронці виявили протитанковий гранатомет, дві гранати та понад 400 набоїв43-річний господар, який раніше не мав проблем із законом, пояснює, що знайшов арсенал та переніс до себе додому. Аби ніхто не побачив, ретельно сховав, а навіщо – навіть не подумав.

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25 10 2017 14:18
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