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СБУ ліквідувала на Херсонщині плантацію елітної марихуани

Оперативники вилучили майже 130 кущів коноплі
Служба безпеки України ліквідувала плантацію елітної марихуани на Херсонщині.
СБУ ліквідувала на Херсонщині плантацію елітної марихуани Фото: cannabiscopywriter.com

Наразі встановлено, що житель села Роздольне Каланчацького району вирощував каннабіс для продажу, повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники вилучили майже 130 кущів коноплі, загальна вартість виготовленого з них наркотику на "чорному" ринку становила б щонайменше 50 тис. доларів.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 310 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в селі Комарівка Київської області двоє киян виростили плантацію елітних конопель на 5 млн гривень.

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04 08 2018 13:16
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