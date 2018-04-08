CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України ліквідувала плантацію елітної марихуани на Херсонщині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ ліквідувала на Херсонщині плантацію елітної марихуани
Оперативники вилучили майже 130 кущів коноплі
Фото: cannabiscopywriter.com
Наразі встановлено, що житель села Роздольне Каланчацького району вирощував каннабіс для продажу, повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники вилучили майже 130 кущів коноплі, загальна вартість виготовленого з них наркотику на "чорному" ринку становила б щонайменше 50 тис. доларів.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 310 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в селі Комарівка Київської області двоє киян виростили плантацію елітних конопель на 5 млн гривень.
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04 08 2018 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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