СБУ має незаперечні докази держзради полковника Без'язикова

У спецслужбі заявляють, що він навіть займав у розвідувальних структурах бойовиків одну з керівних посад

Слідчі Служби безпеки України за погодженням з Генпрокуратурою повідомили полковнику Івану Без’язикову про підозру у вчиненні державної зради.

"Служба має незаперечні докази (свідчення свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, підконтрольними російським спецслужбам, і навіть займав там одну з керівних посад", - сказав заступник начальника Головного слідчого управління СБ України Віталій Маяков, інформує прес-служба віждомства.

Вчора СБУ оприлюднила записи нібито телефонних розмов нібито як Без'язиков приймає відомості від інформатора про пересування українських військових в районі населеного пункту Андріївка. Ця розмова проводилася 30 серпня 2014 року. Також в записі СБУ міститься розмова Без'язикова з його начальником з позивним "63-й", яку він нібито проводив 5 вересня 2014 року.

Також у відео СБУ оприлюднені телефонні розмови дружини Без'язикова з так званим "заступником командувача корпусом міністерства оборони ДНР" Едуардом Басурінім. Басурін розповідає, що Без'язиков живий і не хоче повертатися на підконтрольну Києву територію України.

Сам Без'язиков заперечує звинувачення. Зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з "ДНР".

Начальник розвідки 8-го армійського корпусу Без'язиков потрапив у полон 16 серпня 2014 року у Степанівці Донецької області. За словами Без'язикова, туди він поїхав за тілами загиблих. Іван Без'язиков та ще два офіцери були схоплені бойовиками в серпні 2014 року при спробі забрати тіла українських військових, загиблих в бою під Степанівкою.

Військового звільнили з полону 5 липня 2016 року в результаті спецоперації СБУ.